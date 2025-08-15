Serie D, domenica 24 agosto parte la Coppa Italia
Serie D, domenica 24 agosto parte la Coppa Italia
In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25ª edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal Primo Turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.
Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.
Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.
Qui il regolamento completo: pdfCU 01 Coppa regolamento (264 KB)
CALENDARIO
Turno Preliminare: 24 agosto 2025
Primo Turno: 31 agosto 2025
Trentaduesimi: 8 ottobre 2025
Sedicesimi: 22 ottobre 2025
Ottavi di finale: 19 novembre 2025
Quarti di finale: 3 dicembre 2025
Semifinali: 7 gennaio 2026 (andata), 21 gennaio 2026 (ritorno)
Finale: 25 febbraio 2026 (andata), 11 marzo 2026 (ritorno)
TURNO PRELIMINARE – 24 agosto (ore 16)
Gara 1 Portogruaro-San Luigi
Gara 2 Caldiero Terme-Obermais
Gara 3 Unionclodiensechioggia-Unione La Rocca Altavilla
Gara 4 Vigasio-Bassano
Gara 5 Conegliano-Legnago Salus
Gara 6 Virtusciseranobergamo-Scanzorosciate
Gara 7 Milan-Trevigliese
Gara 8 Vogherese-Pavia
Gara 9 San Giuliano City-Leon
Gara 10 Rovato Vertovese-Crema
Gara 11 Biellese-Valenzana Mado
Gara 12 Sestri Levante-Cairese
Gara 13 Imperia-Celle Varazze
Gara 14 San Marino-Tropical Coriano
Gara 15 Sasso Marconi-Correggese
Gara 16 Inter Sm Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro
Gara 17 Follonica Gavorrano-Camaiore
Gara 18 Terranuova Traiana-Scandicci
Gara 19 Sporting Trestina-Cannara
Gara 20 Recanatese-Maceratese
Gara 21 Notaresco-Giulianova
Gara 22 Budoni-Cos Sarrabus
Gara 23 Unipomezia-Monastir
Gara 24 Montespaccato-Anzio
Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna
Gara 26 Atletico Lodigiani-Sora
Gara 27 Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana
Gara 28 Heraclea-Manfredonia
Gara 29 Barletta-Ferrandina
Gara 30 Taurus Acerrana-Afragolese
Gara 31 Vigor Lamezia-Messina
Gara 32 Milazzo-Athletic Palermo
Gara 33 Enna-Citta’ Di Acireale
Gara 34 Castrumfavara-Citta’ Di Gela
PRIMO TURNO – 31 agosto (ore 15)
Gara 1 Brian Lignano-Vincente 1
Gara 2 Vincente 3-Cjarlins Muzane
Gara 3 Calvi Noale-Vincente 4
Gara 4 Vincente 2-Chievoverona
Gara 5 Campodarsego-Este
Gara 6 Treviso-Luparense
Gara 7 Mestre-Vincente 5
Gara 8 Progresso-Adriese
Gara 9 Real Calepina-Brusaporto
Gara 10 Villa Valle-Vincente 6
Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto
Gara 12 Casatese-Sondrio
Gara 13 Desenzano-Breno
Gara 14 Oltrepo-Vincente 8
Gara 15 Varesina-Varese
Gara 16 Club Milano-Castellanzese
Gara 17 Palazzolo-Vincente 10
Gara 18 Vincente 9-Sant’angelo
Gara 19 Gozzano-Vincente 7
Gara 20 Chisola-Vincente 11
Gara 21 Novaromentin-Derthona
Gara 22 Saluzzo-Asti
Gara 23 Vincente 12-Vincente 13
Gara 24 Vado-Sanremese
Gara 25 Lavagnese-Ligorna
Gara 26 Imolese-Vincente 14
Gara 27 Lentigione-Piacenza
Gara 28 Cittadella Vis Modena-Vincente 15
Gara 29 Foligno-Vincente 16
Gara 30 Orvietana-Vincente 19
Gara 31 Forsempronese-Vigor Senigallia
Gara 32 Ancona-Castelfidardo
Gara 33 Atletico Ascoli-Vincente 20
Gara 34 Grosseto-Vincente 18
Gara 35 Siena -Poggibonsi
Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio
Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio
Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle
Gara 39 Seravezza-Prato
Gara 40 Ostia Mare Lido Calcio-Vincente 17
Gara 41 L’Aquila-Chieti
Gara 42 Sassari Lattedolce-Vincente 22
Gara 43 Vincente 23-Olbia
Gara 44 Trastevere-Vincente 24
Gara 45 Vincente 27-Vincente 25
Gara 46 Albalonga-Vincente 26
Gara 47 Sarnese-Cassino
Gara 48 Teramo-Vincente 21
Gara 49 Vincente 28-Termoli
Gara 50 Fidelis Andria -Vincente 29
Gara 51 Virtus Francavilla-Citta’ di Fasano
Gara 52 Nardo’-Martina
Gara 53 Gelbison-Pompei
Gara 54 Nocerina-Palmese
Gara 55 Gravina-Scafatese
Gara 56 Paganese-Ischia
Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana
Gara 58 Savoia -Vincente 30
Gara 59 Vincente 31-Sambiase
Gara 60 Reggina-Vibonese
Gara 61 Vincente 32-Nuova Igea Virtus
Gara 62 Ragusa-Vincente 34
Gara 63 Nissa-Sancataldese
Gara 64 Paterno’-Vincente 33