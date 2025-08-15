[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, domenica 24 agosto parte la Coppa Italia

In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25ª edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal Primo Turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.

Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14° nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al Primo Turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.



Qui il regolamento completo: pdfCU 01 Coppa regolamento (264 KB)

CALENDARIO

Turno Preliminare: 24 agosto 2025

Primo Turno: 31 agosto 2025

Trentaduesimi: 8 ottobre 2025

Sedicesimi: 22 ottobre 2025

Ottavi di finale: 19 novembre 2025

Quarti di finale: 3 dicembre 2025

Semifinali: 7 gennaio 2026 (andata), 21 gennaio 2026 (ritorno)

Finale: 25 febbraio 2026 (andata), 11 marzo 2026 (ritorno)

TURNO PRELIMINARE – 24 agosto (ore 16)

Gara 1 Portogruaro-San Luigi

Gara 2 Caldiero Terme-Obermais

Gara 3 Unionclodiensechioggia-Unione La Rocca Altavilla

Gara 4 Vigasio-Bassano

Gara 5 Conegliano-Legnago Salus

Gara 6 Virtusciseranobergamo-Scanzorosciate

Gara 7 Milan-Trevigliese

Gara 8 Vogherese-Pavia

Gara 9 San Giuliano City-Leon

Gara 10 Rovato Vertovese-Crema

Gara 11 Biellese-Valenzana Mado

Gara 12 Sestri Levante-Cairese

Gara 13 Imperia-Celle Varazze

Gara 14 San Marino-Tropical Coriano

Gara 15 Sasso Marconi-Correggese

Gara 16 Inter Sm Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro

Gara 17 Follonica Gavorrano-Camaiore

Gara 18 Terranuova Traiana-Scandicci

Gara 19 Sporting Trestina-Cannara

Gara 20 Recanatese-Maceratese

Gara 21 Notaresco-Giulianova

Gara 22 Budoni-Cos Sarrabus

Gara 23 Unipomezia-Monastir

Gara 24 Montespaccato-Anzio

Gara 25 Valmontone-Puteoli Real Normanna

Gara 26 Atletico Lodigiani-Sora

Gara 27 Real Monterotondo-Flaminia Civitacastellana

Gara 28 Heraclea-Manfredonia

Gara 29 Barletta-Ferrandina

Gara 30 Taurus Acerrana-Afragolese

Gara 31 Vigor Lamezia-Messina

Gara 32 Milazzo-Athletic Palermo

Gara 33 Enna-Citta’ Di Acireale

Gara 34 Castrumfavara-Citta’ Di Gela



PRIMO TURNO – 31 agosto (ore 15)

Gara 1 Brian Lignano-Vincente 1

Gara 2 Vincente 3-Cjarlins Muzane

Gara 3 Calvi Noale-Vincente 4

Gara 4 Vincente 2-Chievoverona

Gara 5 Campodarsego-Este

Gara 6 Treviso-Luparense

Gara 7 Mestre-Vincente 5

Gara 8 Progresso-Adriese

Gara 9 Real Calepina-Brusaporto

Gara 10 Villa Valle-Vincente 6

Gara 11 Folgore Caratese-Pro Sesto

Gara 12 Casatese-Sondrio

Gara 13 Desenzano-Breno

Gara 14 Oltrepo-Vincente 8

Gara 15 Varesina-Varese

Gara 16 Club Milano-Castellanzese

Gara 17 Palazzolo-Vincente 10

Gara 18 Vincente 9-Sant’angelo

Gara 19 Gozzano-Vincente 7

Gara 20 Chisola-Vincente 11

Gara 21 Novaromentin-Derthona

Gara 22 Saluzzo-Asti

Gara 23 Vincente 12-Vincente 13

Gara 24 Vado-Sanremese

Gara 25 Lavagnese-Ligorna

Gara 26 Imolese-Vincente 14

Gara 27 Lentigione-Piacenza

Gara 28 Cittadella Vis Modena-Vincente 15

Gara 29 Foligno-Vincente 16

Gara 30 Orvietana-Vincente 19

Gara 31 Forsempronese-Vigor Senigallia

Gara 32 Ancona-Castelfidardo

Gara 33 Atletico Ascoli-Vincente 20

Gara 34 Grosseto-Vincente 18

Gara 35 Siena -Poggibonsi

Gara 36 Ghiviborgo-Tau Altopascio

Gara 37 Pistoiese-Tuttocuoio

Gara 38 Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle

Gara 39 Seravezza-Prato

Gara 40 Ostia Mare Lido Calcio-Vincente 17

Gara 41 L’Aquila-Chieti

Gara 42 Sassari Lattedolce-Vincente 22

Gara 43 Vincente 23-Olbia

Gara 44 Trastevere-Vincente 24

Gara 45 Vincente 27-Vincente 25

Gara 46 Albalonga-Vincente 26

Gara 47 Sarnese-Cassino

Gara 48 Teramo-Vincente 21

Gara 49 Vincente 28-Termoli

Gara 50 Fidelis Andria -Vincente 29

Gara 51 Virtus Francavilla-Citta’ di Fasano

Gara 52 Nardo’-Martina

Gara 53 Gelbison-Pompei

Gara 54 Nocerina-Palmese

Gara 55 Gravina-Scafatese

Gara 56 Paganese-Ischia

Gara 57 Francavilla-Flegrea Puteolana

Gara 58 Savoia -Vincente 30

Gara 59 Vincente 31-Sambiase

Gara 60 Reggina-Vibonese

Gara 61 Vincente 32-Nuova Igea Virtus

Gara 62 Ragusa-Vincente 34

Gara 63 Nissa-Sancataldese

Gara 64 Paterno’-Vincente 33