Sport Manfredonia
Serie D, domani occasione d’oro per il Manfredonia
25a giornata 22.02.2026 h 14.30
Barletta-Afragolese
Fidelis Andria-Fasano
Manfredonia-Ferrandina
Acerrana-Nola
V.Francavilla-Gravina
Nardò-Heraclea
Pompei-Martina
Sarnese-Paganese
Francavilla in S.-Real Normanna
Classifica
Paganese 49
Barletta 45
Martina 45
Fasano 43
Afragolese 39
Nola 37
Nardò 37
V. Francavilla 34
Gravina 33
F. Andria 31
Heraclea 31
Manfredonia 29
Sarnese 27
Francavilla S. 27
Real Normanna 26
Ferrandina 24
Pompei 18
Acerrana 10
26a giornata 01.03.2026 h 14.30
Paganese-Barletta
Gravina-Pompei
Martina-Ferrandina
Nardò-Fidelis Andria
Nola-Francavilla in S.
Real Normanna-Manfredonia
Fasano-Sarnese
Agragolese-Acerrana
Heraclea-Virtus Francavilla