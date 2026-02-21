Sport Manfredonia

Serie D, domani occasione d’oro per il Manfredonia

Redazione21 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Serie D, domani occasione d’oro per il Manfredonia

25a giornata 22.02.2026 h 14.30
Barletta-Afragolese
Fidelis Andria-Fasano
Manfredonia-Ferrandina
Acerrana-Nola
V.Francavilla-Gravina
Nardò-Heraclea
Pompei-Martina
Sarnese-Paganese
Francavilla in S.-Real Normanna

Classifica
Paganese 49
Barletta 45
Martina 45
Fasano 43
Afragolese 39
Nola 37
Nardò 37
V. Francavilla 34
Gravina 33
F. Andria 31
Heraclea 31
Manfredonia 29
Sarnese 27
Francavilla S. 27
Real Normanna 26
Ferrandina 24
Pompei 18
Acerrana 10

26a giornata 01.03.2026 h 14.30
Paganese-Barletta
Gravina-Pompei
Martina-Ferrandina
Nardò-Fidelis Andria
Nola-Francavilla in S.
Real Normanna-Manfredonia
Fasano-Sarnese
Agragolese-Acerrana
Heraclea-Virtus Francavilla

Redazione21 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©