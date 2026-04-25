Serie D, domani la penultima giornata della regular season
33a giornata 26.04.2026 h 15.00
Real Normanna-Fasano
Manfredonia-Fidelis Andria
Paganese-Nola
Sarnese-Francavilla in S.
Afragolese-Gravina
Martina-Heraclea
Ferrandina-Nardò
Barletta-Acerrana
Pompei-Virtus Francavilla
Classifica
Barletta 67
Martina 59
Fasano 59
Paganese 55
Nardò 52
Afragolese 49
Gravina 49
F. Andria 47
V. Francavilla 47
Real Normanna 40
Sarnese 39
Francavilla S. 39
Manfredonia 39
Nola 38
Heraclea 35
Pompei 28
Ferrandina 27
Acerrana 15
34a giornata 03.05.2026 h 15.00
Francavilla in S.-Afragolese
Nardò-Barletta
Fidelis Andria-Pompei
Heraclea-Ferrandina
Acerrana-Manfredonia
Nola-Martina
Fasano-Paganese
Gravina-Real Normanna
Virtus Francavilla-Sarnese