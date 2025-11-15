Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, domani in campo per la dodicesima giornata
12ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30)
Afragolese-Martina
Fasano-Pompei
Nola-Sarnese
Gravina-Manfredonia
Heraclea-Francavilla in S.
Nardò-V. Francavilla
Paganese-Ferrandina
Real Normanna-Barletta
Acerrana-F. Andria
Classifica
Fasano 25
Heraclea 23
Paganese 23
F. Andria 19
Afragolese 19
Martina 18
Nola 18
Barletta 17
Gravina 15
V. Francavilla 13
Nardò 13
Real Normanna 12
Manfredonia 12
Francavilla S. 11
Ferrandina 11
Sarnese 9
Pompei 6
Acerrana 3
13ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30)
Barletta-Nola
Pompei-Nardò
Ferrandina-Fasano
Francavilla in S.-F. Andria
Manfredonia-Heraclea
Martina-Gravina
Paganese-Real Normanna
Sarnese-Acerrana
V. Francavilla-Afragolese