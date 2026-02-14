Sport Manfredonia
Serie D, domani in campo per il 24o turno
24a giornata 15.02.2026 h 14.30
Ferrandina-Barletta
Paganese-Pompei
Nola-Fidelis Andria
Gravina-Francavilla in S.
Martina-Manfredonia
Afragolese-Nardò
Real Normanna-Sarnese
Heraclea-Acerrana
Fasano-V. Francavilla
Classifica
Paganese 46
Fasano 43
Barletta 42
Martina 42
Afragolese 38
Nardò 36
Nola 34
V. Francavilla 31
F. Andria 31
Gravina 30
Manfredonia 29
Heraclea 28
Francavilla S. 27
Sarnese 26
Real Normanna 25
Ferrandina 24
Pompei 18
Acerrana 10
25a giornata 22.02.2026 h 14.30
Barletta-Afragolese
Fidelis Andria-Fasano
Manfredonia-Ferrandina
Acerrana-Nola
V.Francavilla-Gravina
Nardò-Heraclea
Pompei-Martina
Sarnese-Paganese
Francavilla in S.-Real Normanna