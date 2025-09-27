Sport ItaliaSport Manfredonia
Serie D, domani arriva il Barletta: tutto il programma
5ª GIORNATA (28.09.2025)
Pompei-Ferrandina
F. Andria-Gravina
Francavilla in S.-Paganese
Heraclea-Afragolese
Manfredonia-Barletta
Nardò-F. Puteolana
Sarnese-Martina
Taurus Acerrana-Fasano
V. Francavilla-P. Real Normanna
Classifica
Fasano 12
Martina 8
Francavilla S. 8
F. Andria 8
Heraclea 7
Sarnese 7
Paganese 6
V. Francavilla 5
Nola 5
Manfredonia 4
Afragolese 4
Ferrandina 4
Nardò 4
Barletta 3
Pompei 3
Acerrana 2
Real Normanna 2
Gravina 2
6ª GIORNATA (05.10.2025 h 15)
Afragolese-Manfredonia
Barletta-Pompei
Fasano-Nardò
Ferrandina-Sarnese
F. Puteolana-Heraclea
Gravina-Taurus Acerrana
Martina-Francavilla in S.
Paganese-V. Francavilla
P. Real Normanna-F. Andria