Semafori a luce bianca anche in Italia: cosa sono e come funzionano

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Negli ultimi giorni si è tornato a parlare dei cosiddetti semafori a luce bianca, una possibile evoluzione dei tradizionali impianti semaforici che potrebbe interessare anche l’Italia, in primis Roma. A differenza dei classici tre colori, quindi rosso, giallo e verde, questa tecnologia introduce una quarta luce, pensata non tanto per gli automobilisti tradizionali quanto per i veicoli connessi e a guida autonoma.

L’idea nasce nel contesto delle smart road, cioè infrastrutture intelligenti in grado di comunicare con i mezzi in circolazione e gestire il traffico in modo dinamico. La luce bianca, infatti, non sostituisce i segnali esistenti ma si aggiunge come elemento innovativo per coordinare i flussi in tempo reale.

Come funzionano i semafori con la quarta luce

Il funzionamento dei semafori a luce bianca è strettamente legato alla tecnologia di comunicazione tra veicoli e infrastrutture, nota come V2I (Vehicle-to-Infrastructure). In pratica, quando un numero sufficiente di veicoli “intelligenti” si avvicina a un incrocio, questi possono dialogare tra loro e con il sistema semaforico.

In questa situazione, la luce bianca segnala che il traffico viene gestito direttamente da un sistema digitale. I veicoli connessi coordinano automaticamente velocità, distanza e priorità di passaggio, rendendo il flusso più fluido e riducendo le fermate inutili.

Per gli automobilisti tradizionali, però, non cambia nulla: continueranno a seguire le indicazioni di rosso, giallo e verde. La quarta luce lavora quindi “dietro le quinte”, senza modificare le regole base della circolazione.

A cosa servono: meno traffico e meno consumi

L’obiettivo principale di questa innovazione è migliorare la gestione del traffico urbano. Grazie alla comunicazione tra veicoli e infrastrutture, gli incroci possono essere regolati in modo più efficiente rispetto ai sistemi tradizionali basati su tempi fissi.

Le simulazioni mostrano che un sistema di questo tipo potrebbe ridurre sensibilmente i tempi di attesa e rendere la circolazione più scorrevole. Questo avrebbe effetti positivi anche su consumi ed emissioni, perché diminuirebbero le frenate e le ripartenze tipiche del traffico urbano.

In prospettiva, la luce bianca rappresenta quindi un passo verso una mobilità più sostenibile e intelligente, in linea con lo sviluppo delle città smart.

Il legame con le auto autonome e le smart road

La vera rivoluzione dei semafori a luce bianca riguarda il loro ruolo all’interno di un ecosistema più ampio. Non si tratta solo di una nuova lampadina, ma di un cambio di paradigma nella gestione del traffico.

Le smart road sono dotate di sensori, software e sistemi di comunicazione in grado di raccogliere e analizzare dati in tempo reale. In questo contesto, il semaforo diventa un nodo attivo della rete, capace di dialogare con i veicoli e adattarsi alle condizioni della strada.

La luce bianca segnala proprio questo passaggio: non è più il semaforo a decidere da solo, ma un sistema integrato che coordina l’intero flusso di traffico.

Nonostante l’attenzione mediatica, è importante chiarire che al momento non esiste una sperimentazione attiva dei semafori a luce bianca a Roma. Alcune notizie circolate online sono state infatti ridimensionate dalle istituzioni locali.

L’ipotesi della quarta luce resta legata a studi e progetti sperimentali, nati anche in ambito universitario internazionale, ma non è ancora stata tradotta in un’applicazione concreta nella Capitale.

Il futuro della mobilità urbana

I semafori a luce bianca rappresentano comunque un’indicazione chiara della direzione in cui si sta muovendo la mobilità urbana. L’integrazione tra tecnologia, infrastrutture e veicoli sarà sempre più centrale nei prossimi anni.

Anche se oggi può sembrare una soluzione lontana, l’evoluzione verso sistemi intelligenti è già in corso. E proprio da innovazioni come questa potrebbe passare il futuro delle città: meno traffico, più efficienza e una gestione più sostenibile degli spostamenti quotidiani.