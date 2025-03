Selvaggia Lucarelli: “Svantaggioso essere fidanzata con uno più giovane”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Selvaggia Lucarelli si è aperta a cuore aperto durante la sua partecipazione al programma “Obbligo o Verità” di Alessia Marcuzzi, svelando dettagli intimi sulla sua relazione con Lorenzo Biagiarelli, 15 anni più giovane di lei. La giornalista ha confessato di aver desiderato un secondo figlio con il compagno, ma di aver ricevuto un rifiuto, dovuto alla diversa fase della vita in cui si trovavano.

Selvaggia Lucarelli e la sua vita privata raccontata nel programma di Alessia Marcuzzi

“Stare con un uomo più giovane è uno svantaggio” ha dichiarato Lucarelli, sottolineando le difficoltà nel conciliare le diverse esperienze e desideri. Nonostante ciò, ha ammesso che la loro relazione è un “continuo compromesso”, ma che ne vale la pena.

Durante la trasmissione, Lucarelli ha anche rivelato un aspetto inedito della sua vita privata: la passione per le pulizie domestiche. “Non ho personale che mi aiuta in casa” ha spiegato, “perché quella è la mia valvola di sfogo. Se non passassi l’aspirapolvere, probabilmente accoltellerei qualcuno”.

La giornalista ha poi commentato con ironia alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come Chiara Ferragni e Barbara d’Urso. Su quest’ultima, in particolare, ha rivelato di aver avuto un contenzioso legale, conclusosi a suo favore.

Le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli hanno suscitato grande interesse nel pubblico, che ha apprezzato la sua sincerità e il suo stile pungente.