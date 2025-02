[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dalle 10.00 circa segui la diretta della Grande Parata del Carnevale sui nostri social.

In compagnia di Dominik e Luigia Ilenia Ciociola con la regia di Saverio e Ciro Guerra in diretta su tutte le nostre pagine Facebook.

Commenta in diretta e saluta! Vi aspettiamo

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

🥳 Carnevale di Manfredonia il programma di Domenica 23 Febbraio

La festa continua con una giornata ricca di colori, musica e tradizioni! 🎉🎶

😎 Ecco il programma da non perdere:

🌅 Dalle 06:00 – Il profumo delle farrate calde invade le vie della città! 😋

📍 Ore 09:00 – Raduno dei partecipanti in Viale G. Di Vittorio (da ex Mattatoio a Via Parco Pellegrino).

🎭 Ore 10:00 – Gran Parata delle Meraviglie con gruppi mascherati e carri allegorici! 🚶‍♂️

📍 Percorso della sfilata:

Viale G. Di Vittorio → Viale Aldo Moro → Piazza Marconi → Lungomare Nazario Sauro → Arrivo in Largo Diomede.

🍽️ Dalle 12:00 – Mangia, balla e festeggia! Scopri i piatti tipici nei ristoranti della città! 🍷🍝

🎡 Dalle 16:00 – Luna Park di Carnevale con giochi e spettacoli per bambini in Corso Manfredi! 🎠✨

🎺 Ore 17:00 – Maschere e trumbètte in festa in Largo Diomede! 🎭🎶

📸 Dalle 19:00 alle 22:00 – Mostra Tanto per sorridere…! presso l’InfoPoint Turistico in Piazzetta Mercato! 😄🖼️

🎧 Ore 20:30 – DEEJAY CELEBRATION 2.0 in Largo Diomede per chiudere la serata a ritmo di musica! 🔥🎶

Non mancate! Vi aspettiamo per una domenica di pura magia e divertimento! 🥳💃

CarnevaleDiManfredonia #Manfredonia #carnevale2025 #carnevale2025🎉🤹🏼‍♂️🎭