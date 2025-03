[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Segnalazione malfunzionamento dissuasore – Ingresso Capitaneria di Porto di Manfredonia – Banchina di Tramontana

Buonasera essendo un vostro lettore, desidero portare alla vostra attenzione una problematica che da alcuni mesi interessa l’ingresso della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Il dissuasore presente all’accesso risulta fuori uso, consentendo a molti utenti della strada di attraversare l’area a velocità sostenuta. Ciò ha causato un evidente disagio e un potenziale rischio per la sicurezza, problema che in passato era stato già risolto con il corretto funzionamento del dissuasore.

Ho notato che, probabilmente in risposta a questa situazione, sono state posizionate delle transenne temporanee legate a un palo. Tuttavia, tale misura non appare sufficiente a garantire un adeguato livello di sicurezza, soprattutto considerando che il porto è un’area in cui la tutela del personale e delle infrastrutture deve essere prioritaria.

Chiedo quindi che venga effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e ripristinare il corretto funzionamento del dissuasore o adottare soluzioni alternative più efficaci.

Vorrei che questa segnalazione rimanesse anonima. Grazie.