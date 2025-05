[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Segnalazione: “A che punto sono i lavori per la costruzione della rotatoria in Via De Finis?”

Segnalazione – Manfredonia: “A che punto solo i lavori per la costruzione della rotatoria in Via De Finis? La strada è chiusa da gennaio, la buona notizia per la sua costruzione, lentamente si sta trasformando in estenuante attesa per il completamente dell’opera. Sinceramente ci aspettavamo dei tempi più rapidi. Con l’arrivo della bella stagione, come sapete, il traffico aumenterà e non vorrei ci fossero disagi”.