Secondo trofeo Maria SS di Siponto di Padel e calcio a 6
📌 L’ASD LALA Manfredonia e il Centro Sportivo Centro_Sportivo_FRALP organizza il secondo trofeo Maria SS di Siponto di padel e calcio a 6.
🗓️ Programma calcio a 6
Mercoledi 27 ore 19.00 Categoria open age riservato ai non tesserati figc.
🗓️ Programma Padel
Mercoledì 27 ore 19.00 Torneo di Padel riservato alla categoria avanzato.
Giovedì 28 ore 19.00 Torneo di Padel riservato alla categoria Under21.
Venerdì 29 ore 19.00 Torneo di Padel riservato alla categoria Intermedio.
Sabato 30 ore 19.00 Torneo di Padel riservato alla categoria Principiante.
🏟️ Il tutto si svolgerà presso il Centro Sportivo Fralp.