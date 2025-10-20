Sport Manfredonia
Seconda vittoria consecutiva e prima vittoria in casa per la PassionSport Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Seconda vittoria consecutiva e prima vittoria in casa per la PassionSport Manfredonia
Una domenica perfetta allo Stadio Miramare, con una prestazione da applausi!
I ragazzi di PassionSport calano un poker spettacolare e superano l’Olimpia Bitonto con un netto – !
Marcatori del giorno:
#7 Pasquale Trotta — incontenibile, firma una doppietta (12’ e 41’) da vero bomber!
#9 Raffaele De Nittis — al 51’ con un gol di potenza e precisione.
#8 Mauro De Rita — chiude all’80’, siglando il definitivo 4-0!
Seconda vittoria consecutiva e prima vittoria in casa: squadra in crescita, spirito di gruppo e tanto entusiasmo sugli spalti!
Grande lavoro di tutti, dentro e fuori dal campo.
LA STRADA È LUNGA, MA LA DIREZIONE È QUELLA GIUSTA!