Sport Manfredonia

Seconda vittoria consecutiva e prima vittoria in casa per la PassionSport Manfredonia

Redazione20 Ottobre 2025
Una domenica perfetta allo Stadio Miramare, con una prestazione da applausi! 👏

I ragazzi di PassionSport calano un poker spettacolare e superano l’Olimpia Bitonto con un netto 4️⃣0️⃣! 💙🤍

⚽️ Marcatori del giorno:

✨ #7 Pasquale Trotta — incontenibile, firma una doppietta (12’ e 41’) da vero bomber!

💥 #9 Raffaele De Nittis — al 51’ con un gol di potenza e precisione.

🔥 #8 Mauro De Rita — chiude all’80’, siglando il definitivo 4-0!

💪 Seconda vittoria consecutiva e prima vittoria in casa: squadra in crescita, spirito di gruppo e tanto entusiasmo sugli spalti! 🏟️

💙🤍 Grande lavoro di tutti, dentro e fuori dal campo.

LA STRADA È LUNGA, MA LA DIREZIONE È QUELLA GIUSTA! 🚀

