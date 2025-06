[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SECONDA GRANDE PROVA PER GIUSEPPE TROIANO JR IN QUESTO WEEKEND

Sarà di scena sabato 31 maggio e domenica 1° giugno la seconda grande prova per Giuseppe Troiano Junior, il baby pilota della scuderia “Gargano Racing Team”, nell’ambito del 2º Valpista Motor Show che si terrà presso la ValPista Karting Raceway di Teggiano (Salerno).

L’appena sedicenne Giuseppe, sarà alla guida della Peugeot 208 Rally 4 preparata dalla scuderia Colombi Racing con al fianco Emiliano Ceccarelli, navigatore di grande esperienza.

Il pilota sipontino affiancherà piloti professionisti di altissimo livello e provenienti dall’intero Stivale che hanno aderito alla manifestazione e assicureranno, con le proprie evoluzioni, adrenalina pura, su un tracciato misto asfalto e terra.

Come avvenuto nella passata edizione, anche quest’anno verranno premiati tutti i partecipanti e sarà assegnato il Trofeo “Memorial Nicola D’Alto” al pilota che otterrà la migliore prestazione sul tracciato misto in asfalto e terra. L’evento vale come “Memorial Nicola D’Alto” una manifestazione sportiva organizzata dalla Evo Rally per ricordare, ad un anno dalla sua scomparsa, il noto e rispettato imprenditore del Vallo di Diano.

In bocca al lupo quindi a Giuseppe Troiano Junior!