SECONDA EDIZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’EPILESSIA: AD APRICENA UNA SERATA DI EMOZIONI PER ILLUMINARE CIÒ CHE SPESSO RESTA INVISIBILE

Dopo il grande successo della prima edizione tenutasi presso il Teatro “G. Verdi” di San Severo nel Febbraio 2025 l’ Associazione Armonie Daune Aps organizzerà la Seconda Giornata Internazionale dell’Epilessia, che si terrà venerdì 20 febbraio 2026 presso Casa Matteo Salvatore di Apricena (FG).



L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Apricena, dell’ Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, della LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia, della Fondazione LICE e dell’Associazione Il Collare d’Oro, confermando l’importante rete di collaborazioni avviata con la prima edizione. Accanto ad Armonie Daune, diverse associazioni del territorio hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, tra cui Lions Club, Rotary Club e Club Inner Wheel San Severo C.A.R.F., con un contributo particolarmente significativo della Presidente del Club Inner Wheel, Prof.ssa Raffaella Cocciardi.



Il titolo scelto per questa edizione, “Impariamo a vedere l’invisibile”, racchiude il significato più profondo dell’iniziativa: accendere i riflettori su una patologia ancora troppo spesso circondata da stigma e disinformazione, promuovendo consapevolezza, inclusione e vicinanza attraverso il linguaggio universale dell’arte e della musica.



La serata, con apertura delle porte alle 20:00 e inizio spettacolo alle 20:30, sarà un evento di beneficenza a sostegno del Centro Epilessia della UOC Neurologia dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, eccellenza regionale e nazionale nella diagnosi e nel trattamento dell’epilessia.



Grazie alla generosità di chi ha sostenuto la raccolta fondi promossa da Armonie Daune nella prima edizione e al supporto di ulteriori risorse messe a disposizione dall’ospedale, è stato possibile dotare il Centro Epilessia di una seconda postazione Video-EEG inaugurata lo scorso 2 Dicembre 2025, un passo concreto per migliorare diagnosi, cure e ricerca a beneficio dei pazienti. Per questa seconda edizione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, la raccolta fondi – voluta fortemente da Armonie Daune – sarà destinata all’acquisto di un HOLTER-EEG per il reparto di neurologia, continuando così a trasformare la solidarietà in strumenti concreti a supporto della salute.



A presentare la serata del 20 febbraio sarà il Dott. Michele Pistillo, giornalista, mentre la direzione artistica è affidata al M° Emilio Tricarico, presidente dell’Associazione Armonie Daune.



Sul palco si alterneranno numerosi Artisti del territorio Dauno: Duo Corde di Seta – composto daM. Villani e L. Arace – Antonio Pennacchia, Francesco Monaco, Elio Spagnoli, Gabriele La Tocca, Daniele delle Fave, Enzo Dirodi, Giuseppe F. De Santis, Ciro Iannacone, Antonella Dim, Luigi Mormone Trio – composto da M. Cianciaruso, L. Mormone e U. Priore – Michele Bottalico, Engy Cinque, Felice Iafisco e Tina De Luca, per una serata ricca di musica, emozioni e condivisione.



Ospite speciale della serata sarà Antonino Spadaccino, artista amatissimo dal grande pubblico, talento di casa nostra, foggiano, vincitore della quarta edizione di Amici nel 2005. Artista dalla voce intensa e inconfondibile, Antonino ha costruito nel tempo un percorso solido e coerente. Tra i suoi successi più significativi figura la vittoria a Tale e Quale Show nel 2022, dove ha conquistato pubblico e giuria interpretando magistralmente Riccardo Cocciante, confermando straordinarie doti interpretative e una profonda maturità artistica. La sua partecipazione alla Seconda Giornata Internazionale dell’Epilessia rappresenta un valore aggiunto di grande rilievo, capace di unire l’orgoglio per un talento del territorio a un messaggio autentico di solidarietà, sensibilità e vicinanza alle persone che convivono con l’epilessia.



La Seconda Giornata Internazionale dell’Epilessia proseguirà il cammino intrapreso con la prima edizione, confermando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su una patologia ancora poco conosciuta e di sostenere concretamente la ricerca scientifica. La serata del 20 febbraio ad Apricena sarà quindi non solo uno spettacolo, ma anche un momento di consapevolezza collettiva, un invito a imparare a vedere l’invisibile e a supportare le persone che convivono quotidianamente con l’epilessia.







Info e prenotazioni: 320.2103046 – 320.0921702

Organizzazione: Associazione Armonie Daune APS



