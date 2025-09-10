Sdegno a Molfetta: passante colpisce musicista con una gomitata. IL VIDEO

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Episodio controverso avvenuto nella giornata di ieri a Molfetta, su Corso Dante: durante la processione musicale per la festa patronale, un musicista della banda è stato colpito da una gomitata sferrata da un passante che passava proprio di fianco a lui.

L’accaduto ha provocato shock tra i cittadini e i colleghi che, increduli, hanno assistito alla scena a poca distanza dalla vittima.

Durissime le parole pronunciate via social dal consigliere comunale di Rinascere, Felice Spaccavento: “Rintracciamo l’aggressore, ma non per avere uno scontro. La pace deve avere senso e valore ovunque, e non è giusto che un musicista che sta svolgendo il suo lavoro normalmente, debba essere aggredito senza alcun apparente motivo. Che si presenti e chieda scusa alla vittima e a tutta la comunità.“

In attesa di indagini approfondite e raccolta di informazioni sull’aggressore, tanti messaggi di vicinanza e solidarietà sono stati espressi dai colleghi della banda e dai cittadini lì presenti.