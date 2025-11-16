[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scuolabus a zero emissioni e zero costo: l’idea della Coop. Re Manfredi di Manfredonia

Scuolabus a zero emissioni e zero costo per ogni Comune italiano che già disponga di una flotta di vecchi mezzi diesel o a benzina. Li trasformerà in veicoli 100% elettrici, retrofittandoli, la cooperativa pugliese Re Manfredi a proprie spese, chiedendo in cambio l’estensione del contratto d’appalto dai consueti 5 anni a 15. Il progetto si chiama SVOLTA GREEN e prevede anche l’alimentazione con energia rinnovabile autoprodotta da pensiline fotovoltaiche.

Dal profondo Sud, per l’esattezza da Manfredonia (Foggia), arriva un’idea genialedisegnata su misura per il trasporto scolastico. Il servizio, ricordiamolo, è un obbligo per tutti gli oltre 8.000 Comuni italiani, ma anche un onere non trascurabile. Il trasporto scolastico, infatti, si concentra in due sole fasce giornaliere (inizio e fine delle lezioni) di un’ora o poco più ciascuna. Il che comporta grande impiego di mezzi (sottoutilizzati) e di autisti qualificati ma “precari” (profili ormai rarissimi, da reperire).

Ma quelli che a prima vista sembrerebbero vincoli destinati ad aggravare i costi del servizio, per la cooperativa Re Manfredi scpa sono diventati lo spunto per inventare un modello vincente di transizione alla mobilità elettrica. Partendo da un’esperienza ventennale nel trasporto scolastico -la cooperativa serve già 60 comuni in Italia, con 600 dipendenti e una flotta di 300 scuolabus di proprietà – i dirigenti di Re Manfredi hanno intuito infatti che il servizio sembra tagliato apposta per i veicoli elettrici.

articolo completo: https://www.vaielettrico.it/scuolabus-a-zero-emissioni-la-svolta-green-si-chiama-retrofit/