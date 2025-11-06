[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Scopri, mangia, tifa”: al via il progetto di promozione turistica, culturale e sociale del Manfredonia Calcio 1932 e Dauniatur

ll Manfredonia Calcio 1932 S.S.D. a r.l. e l’Associazione Daunia TuR A.P.S. annunciano l’avvio di “Scopri, mangia, tifa”, un innovativo e coinvolgente progetto turistico, sociale e culturale per accogliere tifosi, sportivi, simpatizzanti, famiglie a vivere un’esperienza esclusiva per trascorrere la domenica o il weekend con relax, emozione e divertimento alla scoperta del territorio di Manfredonia.

Ad ufficializzarlo il Patron Gianni Rotice con i vertici dell’associazione Giuseppe e Raffaele Frattarolo, da tanti anni punto di riferimento per la promozione del territorio. Dal canto suo, il Manfredonia Calcio, va a potenziare la più ampia e strutturata azione di rilancio del brand che nei prossimi giorni vedrà anche l’avvio ufficiale della nuova linea di merchandising on ed off line.

Manfredonia è definita la Porta del Gargano e lo spirito che la società calcistica vuole trasmettere è quello di accoglienza, sportività, valorizzazione del territorio, trasformando l’evento sportivo in un volano economico, culturale e sociale.

Il fine di “Scopri, mangia, tifa”, con un pacchetto ad hoc, è quello di incentivare ed accogliere tifosi con famiglie al seguito a vedere la partita allo storico “Stadio Miramare”, dopo aver trascorso delle esperienze di conoscenza e relax nel territorio accompagnati da guide turistiche abilitate esperte e competenti. Il centro storico con le chiese, il Museo archeologico nazionale, il Parco Archeologico di Siponto, l’Oasi Laguna del Re, il Museo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, sono solo alcune delle imperdibili tappe che il territorio offre.

Prima dell’inizio della partita sarà occasione, presso dei ristoranti tipici, assaporare piatti e prodotti tipici della tradizione locale a scelta del partecipante che potrà acquistare anche dei souvenir a ricordo della giornata trascorsa. Una proposta che va nella direzione di avviare un circuito commerciale diretto e d’indotto virtuosamente a beneficio delle attività della città.

L’intento è quello di avvicinare nuovi target, giovani e famiglie, allo stadio attraverso servizi aggiuntivi con la proposta di un’offerta turistica organizzata a prezzo convenzionato ed agevolato, comprensivo dell’ingresso alla partita. Tifare non è stai mai così bello!

Per info e prenotazioni:

3401052608 (Raffaele)

3488137728 (Giuseppe)