[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sconfitta amara per lo Sporting Manfredonia: addio playoff?

Giornata difficile per lo Sporting Manfredonia, che esce sconfitto 2-1 dalla trasferta contro l’Olimpia Bitonto. Un risultato che ridimensiona notevolmente i nostri obiettivi stagionali e ci condanna quasi matematicamente a restare fuori dalla corsa ai playoff.

La partita era iniziata nel migliore dei modi con il gol di Lauriola dopo pochi secondi, e abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare. Ma un nostro errore ha permesso agli avversari di pareggiare già nel primo tempo. Nella ripresa lo stesso copione: tante occasioni non concretizzate, mentre il Bitonto ha sfruttato al massimo un cross in area per il gol del definitivo 2-1.

Abbiamo lottato fino alla fine, ma il calcio sa essere crudele. Ora testa alla prossima, perché questa squadra non smetterà mai di combattere!