Scomparse mentre andavano a scuola: Barletta in ansia per due studentesse di 17 anni

Erano uscite di casa nella prima mattinata di ieri per andare a scuola, ma non sono mai arrivate. Nikol Giannone e Sofia Autenzio, entrambe di 17 anni, sono le due ragazze scomparse a Barletta.

I genitori delle studentesse hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai Carabinieri, che stanno valutando quale pista investigativa percorrere, anche se al momento l’ipotesi più accreditata è quella dell’allontanamento volontario.

Intanto, La Prefettura della provincia Barletta-Andria-Trani ha immediatamente disposto l’attivazione del Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse, il quale consente coordinamento e collaborazione collettiva per lo svolgimento delle indagini in diverse strutture territoriali.