Scomparsa una ragazza a Lecce, l'appello disperato della madre: "Vi prego, condividete il più possibile"

Momenti di grande apprensione a Lecce, dove una ragazza di 12 anni è scomparsa da ieri senza lasciare alcuna traccia: la madre ha così lanciato un appello social per chiedere la massima collaborazione.

“Aurora potrebbe essersi allontanata per dirigersi in altre città come Parma, Bolzano o Isernia. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera Adidas, leggings neri, scarpe Nike Air bianche e portava uno zaino nero. Ha capelli lisci e neri e degli occhiali con montatura nera. Aiutatemi a condividere il più possibile per ritrovarla, vi prego!“

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche per cercare di ricostruire gli spostamenti della ragazza e invitano i residenti delle città elencate a offrire la massima collaborazione per il ritrovamento di Aurora.