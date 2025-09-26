Scomparsa una ragazza a Lecce, l'appello disperato della madre: "Vi prego, condividete il più possibile"
Secondo le ricostruzioni, Aurora si sarebbe allontanata volontariamente dalla sua dimora per dirigersi in altre città, ma non si hanno sue notizie da 24h.
Momenti di grande apprensione a Lecce, dove una ragazza di 12 anni è scomparsa da ieri senza lasciare alcuna traccia: la madre ha così lanciato un appello social per chiedere la massima collaborazione.
“Aurora potrebbe essersi allontanata per dirigersi in altre città come Parma, Bolzano o Isernia. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera Adidas, leggings neri, scarpe Nike Air bianche e portava uno zaino nero. Ha capelli lisci e neri e degli occhiali con montatura nera. Aiutatemi a condividere il più possibile per ritrovarla, vi prego!“
Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche per cercare di ricostruire gli spostamenti della ragazza e invitano i residenti delle città elencate a offrire la massima collaborazione per il ritrovamento di Aurora.