Scomparsa Rocco Piccolo, il messaggio della famiglia

“In questi giorni di grande dolore per la perdita del nostro caro Rocco, avvenuta proprio nel giorno della festa in onore di Maria SS di Siponto, desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a tutti voi. La vostra vicinanza, l’affetto dimostrato con messaggi, telefonate, visite e ogni piccolo gesto, ci ha donato conforto e calore in un momento così difficile.

Con gratitudine e affetto,

Famiglia Piccolo”