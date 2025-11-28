Scomparsa da 4 giorni senza lasciare tracce: Puglia in ansia per Tatiana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nardò (Lecce) in apprensione per le condizioni di Tatiana Tramacere, una ragazza di 27 anni che il 24 Novembre si è allontanata dalla sua abitazione facendo perdere ogni sua traccia. Da allora, non si hanno più sue notizie.

La giovane, nata a Kiev ma cresciuta a Nardò, è alta circa un metro e cinquantacinque, capelli lunghi e lisci di colore rosso e occhi azzurri. Stando alle dichiarazioni dei genitori, al momento della scomparsa indossava un paio di jeans e un cappotto grigio.

Tatiana lavora nel campo delle pubblicità e proprio grazie alla sua attività era solita spostarsi frequentemente e affrontare viaggi anche molto lunghi.

Il padre della giovane ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri, e da qualche giorno pattuglie, unità specializzate e gruppi di volontari stanno collaborando intensamente per ritrovare Tatiana, muovendosi sia tra le aree urbane che nelle zone periferiche.

Chiunque abbia visto Tatiana o abbia notizie su di lei è invitato a contattare il 112.