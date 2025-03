[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scommesse sospette su Cerignola-Monopoli: i bookmakers ritirano la partita dal palinsesto



Ancora sospetti e veleni sul campionato di Serie C, girone C.

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, anomalie nei flussi di scommesse hanno sollevato forti sospetti in merito alla partita tra Audace Cerignola e Monopoli, valida per il campionato di Serie C Now 2024-2025.

L’incontro, in programma nei prossimi giorni, è stato infatti ritirato dai principali operatori di scommesse, che hanno deciso di rimuoverlo dal palinsesto dopo aver rilevato quotazioni insolite e un volume anomalo di puntate.

Nelle ore precedenti alla sospensione, la vittoria del Cerignola veniva quotata a livelli estremamente bassi, poco sopra l’1, mentre il pareggio o la vittoria esterna del Monopoli erano valutati fino a 8, 10 o addirittura 11 volte la posta.

Ora non è più possibile scommettere sulla partita.