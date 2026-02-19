Sciopero treni 27‑28 febbraio 2026: orari, tratte e quando scatta il rimborso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A fine febbraio 2026 è in programma una nuova protesta nel settore dei trasporti che rischia di creare disagi per chi viaggia in treno. Si tratta di uno sciopero nazionale che interesserà buona parte dei collegamenti ferroviari italiani tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

La protesta è stata indetta da sindacati del settore ferroviario e coinvolge sia il personale di macchina che quello di bordo. Secondo le informazioni ufficiali, l’astensione dal lavoro durerà 24 ore consecutive, con inizio alle 21:00 di venerdì 27 febbraio e fine alle 20:59 di sabato 28 febbraio 2026.

Questo significa che i primi effetti potrebbero vedersi già nella serata di venerdì, con treni ritardati o cancellati anche durante la notte e per tutta la giornata di sabato.

Quali disagi possono esserci

Lo sciopero interesserà molte categorie di treni, sia regional i che intercity e alta velocità, e potrebbe causare:

ritardi consistenti ;

; cancellazioni di corse ;

; riduzione del servizio su alcune tratte.

Le imprese ferroviarie comunicheranno nei giorni precedenti eventuali treni garantiti nelle fasce orarie di punta (di solito mattina e sera), cioè i convogli che devono circolare anche in caso di sciopero per legge.

È importante sapere che i disagi non sono uniformi su tutta la rete: alcune aree e linee possono subire ripercussioni maggiori di altre, e le tratte locali potrebbero essere più colpite di quelle a lunga percorrenza.

Come prepararsi per viaggiare

Se hai in programma un viaggio in treno nei giorni dello sciopero, alcuni accorgimenti possono aiutarti a limitare i problemi:

Controlla lo stato del tuo treno nei giorni prima della partenza , sia online che presso le biglietterie.

, sia online che presso le biglietterie. Verifica l’elenco dei treni garantiti nelle fasce orarie di punta per sapere quali partono comunque.

nelle fasce orarie di punta per sapere quali partono comunque. Arriva in stazione con anticipo , perché la situazione potrebbe essere più caotica del solito.

, perché la situazione potrebbe essere più caotica del solito. Se il tuo treno viene cancellato o ritardato, conserva i biglietti o le ricevute per chiedere eventuali rimborsi o modifiche.

Tenere d’occhio gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie ferroviarie e degli enti di trasporto ti aiuterà a prendere decisioni migliori sull’orario di partenza e, se possibile, a cambiare piano prima che sia troppo tardi.

Viaggi e trasporti: scenario più ampio di febbraio

Questo sciopero dei treni non è un caso isolato. Nell’arco di febbraio 2026 ci sono state o sono previste altre agitazioni del settore dei trasporti, che hanno coinvolto autobus, metro, aerei e altri servizi di mobilità. Ciò ha reso il mese un periodo piuttosto complicato per chi deve spostarsi su tutto il territorio nazionale.

Se quindi stai pensando a un weekend fuori città, un ritorno in famiglia o un viaggio di lavoro, è consigliabile organizzare gli spostamenti con largo anticipo e valutare alternative come autobus o auto privata, soprattutto nei giorni e nelle ore più a rischio.

In sintesi, tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 è previsto uno sciopero nazionale dei treni che durerà 24 ore e potrebbe causare disagi significativi per chi viaggia. Le principali incognite riguardano ritardi, cancellazioni e modifiche alle corse, quindi è importante informarsi prima di partire. Monitorare lo stato dei treni e programmare eventuali alternative può fare la differenza nei tuoi spostamenti.

Perché si sciopera

Come spesso accade nel mondo del lavoro, uno sciopero nasce da contrasti tra sindacati e datori di lavoro su condizioni di lavoro, turni, sicurezza, carichi o altri aspetti legati al trasporto. Anche se i dettagli specifici di questa protesta non sono sempre chiari sui media, le agitazioni nel settore ferroviario sono generalmente legate alle richieste di miglioramento delle condizioni contrattuali e di garanzie di servizio per i lavoratori.

In generale, febbraio 2026 è stato un mese impegnativo per i trasporti in Italia, con diversi scioperi programmati per treni, bus e altri servizi pubblici.