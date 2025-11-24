Politica Italia

Schlein attacca Meloni: Italia fanalino di coda Europa

Schlein vs Meloni: PD critica crescita 0,5% e stop Corte dei Conti al Ponte dello Stretto. Scontro politico su economia e priorità Italia.

Fabrizio Della Corte24 Novembre 2025
Critiche del PD al governo

Elly Schlein lancia un duro attacco al governo Meloni, definendo “drammatico” il quadro economico italiano. Il PD contesta le previsioni di crescita dello 0,5% per il 2025, che relega l’Italia a fanalino di coda in Europa.

Stop al Ponte sullo Stretto

La Corte dei Conti ha bloccato il progetto del Ponte sullo Stretto, sollevando dubbi sulla sostenibilità finanziaria. La segretaria dem sottolinea come le priorità del governo siano “distanti dalle necessità reali” dei cittadini.

Scontro politico

Lo scontro tra opposizione e maggioranza si intensifica sui temi economici. Schlein chiede interventi concreti per famiglie e imprese, mentre il governo difende le proprie scelte economiche.

Tags
