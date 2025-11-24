Schlein attacca Meloni: Italia fanalino di coda Europa
Schlein vs Meloni: PD critica crescita 0,5% e stop Corte dei Conti al Ponte dello Stretto. Scontro politico su economia e priorità Italia.
Critiche del PD al governo
Elly Schlein lancia un duro attacco al governo Meloni, definendo “drammatico” il quadro economico italiano. Il PD contesta le previsioni di crescita dello 0,5% per il 2025, che relega l’Italia a fanalino di coda in Europa.
Stop al Ponte sullo Stretto
La Corte dei Conti ha bloccato il progetto del Ponte sullo Stretto, sollevando dubbi sulla sostenibilità finanziaria. La segretaria dem sottolinea come le priorità del governo siano “distanti dalle necessità reali” dei cittadini.
Scontro politico
Lo scontro tra opposizione e maggioranza si intensifica sui temi economici. Schlein chiede interventi concreti per famiglie e imprese, mentre il governo difende le proprie scelte economiche.
Meta descrizione: Schlein vs Meloni: PD critica crescita 0,5% e stop Corte dei Conti al Ponte dello Stretto. Scontro politico su economia e priorità Italia.