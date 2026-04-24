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Schiavone: “A Manfredonia i lavori non si fermano mai”

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria dell’Auditorium Cristanziano Serricchio sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della provincia di Foggia che ringrazio per l’attenzione e la collaborazione,

Uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina tornerà presto a splendere grazie a un importante investimento della Regione Puglia pari a 200000 euro approvato con Determinazione Dirigenziale numero 998 del 24 dicembre 2024.

Il progetto prevede interventi fondamentali per la salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio rifacimento del solaio a causa di infiltrazioni e criticità legate alla copertura e al sistema di smaltimento delle acque recupero degli infissi in legno nuove finestre e cancelletti pavimentazioni in ceramica e parquet oltre a un restauro architettonico complessivo I lavori sulla copertura dell’Auditorium si articolano in tre fasi realizzazione di un massetto di sottofondo alleggerito per regolarizzare le superfici impermeabilizzazione di circa 230 mq con materiali elastici e rinforzati e delle aree limitrofe per ulteriori 120 mq.

L Auditorium Cristanziano Serricchio nel cuore del Palazzo dei Celestini rappresenta un pezzo fondamentale della nostra identità.

Proteggerlo e valorizzarlo significa custodire la memoria e il futuro culturale della nostra città.

L’obiettivo e chiaro restituire questo spazio alla comunita piu sicuro piu bello e pronto ad accogliere eventi cultura e partecipazione Manfredonia merita luoghi vivi.

E noi stiamo lavorando perche lo siano davvero.

Francesco Schiavone – Assessore Comune di Manfredonia