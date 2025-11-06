Eventi CapitanataFoggia

“SCHERMamo” – La scherma come inclusione: nasce a Foggia un progetto dedicato ai ragazzi con autismo

Comunicato Stampa6 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“SCHERMamo” – La scherma come inclusione: nasce a Foggia un progetto dedicato ai ragazzi con autismo

Foggia, 6 novembre 2025 – Prende il via “SCHERMamo”, il nuovo progetto promosso da Rotary Club Foggia Capitanata, iFun e Circolo Schermistico Dauno, con l’obiettivo di avviare un corso di scherma rivolto a ragazzi con autismo. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia, mira alla nascita del primo team paralimpico schermistico della città, con un forte valore sportivo e sociale.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 18:00 presso la Fondazione Monti Uniti di Foggia (Via Arpi 152, Foggia).

 Durante l’incontro interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e dell’associazionismo locale. 

Saranno presenti: Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia

 Simona Mendolicchio, Assessora ai Servizi Sociali

 Domenico Di Molfetta, Assessore allo Sport

Filippo Santigliano, Presidente Fondazione Monti Uniti di Foggia 

Stefano Tartaglia, Presidente Rotary Club Foggia Capitanata

 Romeo Maestri, Presidente Circolo Schermistico Dauno

 Renato Martino, Delegato CONI

 Maurizio Aloggio, Presidente iFun

 Modererà l’incontro Mario De Vivo.

 Prevista inoltre la partecipazione, in collegamento, del prof. Luigi Mazzone, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Scherma – sezione neuropischiatrica, e del Governatore del Distretto Rotary 2120 2021, Antonio Bellisario Braia, a testimonianza dell’importanza sportiva e sociale dell’iniziativa.

 Il progetto SCHERMamo rappresenta un passo concreto verso l’inclusione, offrendo ai ragazzi con autismo la possibilità di sperimentare i valori della scherma – disciplina di concentrazione, rispetto e autocontrollo – in un contesto di crescita e partecipazione condivisa.

Comunicato Stampa6 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©