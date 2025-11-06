“SCHERMamo” – La scherma come inclusione: nasce a Foggia un progetto dedicato ai ragazzi con autismo
Foggia, 6 novembre 2025 – Prende il via “SCHERMamo”, il nuovo progetto promosso da Rotary Club Foggia Capitanata, iFun e Circolo Schermistico Dauno, con l’obiettivo di avviare un corso di scherma rivolto a ragazzi con autismo. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia, mira alla nascita del primo team paralimpico schermistico della città, con un forte valore sportivo e sociale.
La presentazione ufficiale del progetto si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 18:00 presso la Fondazione Monti Uniti di Foggia (Via Arpi 152, Foggia).
Durante l’incontro interverranno rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e dell’associazionismo locale.
Saranno presenti: Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia
Simona Mendolicchio, Assessora ai Servizi Sociali
Domenico Di Molfetta, Assessore allo Sport
Filippo Santigliano, Presidente Fondazione Monti Uniti di Foggia
Stefano Tartaglia, Presidente Rotary Club Foggia Capitanata
Romeo Maestri, Presidente Circolo Schermistico Dauno
Renato Martino, Delegato CONI
Maurizio Aloggio, Presidente iFun
Modererà l’incontro Mario De Vivo.
Prevista inoltre la partecipazione, in collegamento, del prof. Luigi Mazzone, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Scherma – sezione neuropischiatrica, e del Governatore del Distretto Rotary 2120 2021, Antonio Bellisario Braia, a testimonianza dell’importanza sportiva e sociale dell’iniziativa.
Il progetto SCHERMamo rappresenta un passo concreto verso l’inclusione, offrendo ai ragazzi con autismo la possibilità di sperimentare i valori della scherma – disciplina di concentrazione, rispetto e autocontrollo – in un contesto di crescita e partecipazione condivisa.