Scelta la specialista per l’ufficio del sindaco: è la dott.ssa Castriotta Susanna Lucia

Con determinazione dirigenziale n. 1016 del 04/06/2025 è stata indetta una procedura di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 90 del Decreto legislativo 267/2000, per l’individuazione, intuitu personae, di una risorsa da collocare alle dirette dipendenze del Sindaco, quale componente dell’Ufficio di gabinetto, con l’attribuzione del profilo professionale di “specialista amministrativo” ed inquadramento nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per 18 ore settimanali (tempo parziale 50%); alla data di scadenza sono pervenute 13 domande, dichiarate con determinazione dirigenziale n. 1205 del 1/7/2025 tutte ammissibili per il colloquio da sostenere con il Sindaco, che previa valutazione comparativa dei curricula ed un colloquio individua, a suo insindacabile giudizio, un soggetto a cui conferire incarico di collaborazione a tempo determinato; la scelta del candidato è effettuata in considerazione della fiduciarietà del rapporto da instaurare, dando particolare importanza alle esperienze maturate in ruoli analoghi a quello che si intende ricoprire.

Con verbale trasmesso con prot. n. 40319/2025 il Sindaco ha comunicato al Servizio di gestione delle risorse umane di aver scelto, per la copertura del posto oggetto della selezione, la dott.ssa Castriotta Susanna Lucia.

