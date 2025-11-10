[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scaldatelli, riconoscimento per Nella il Forno di Manfredonia

Venerdì mattina, presso l’Auditorio della Camera di Commercio di Foggia, Nella il Forno è stata premiata al concorso “Migliori Pani e Prodotti da Forno Tradizionali” per l'”Eleganza Artigianale” dei nostri scaldatelli.

La giuria ha riconosciuto “l’impeccabile presentazione visiva del prodotto” assegnando il punteggio più alto per la brillantezza superficiale e per l’intensità della fragranza.

Ma dietro questa targa c’è molto di più. Ci sono le mani di nonna che, dal 1970, hanno codificato quel gesto perfetto. Ci sono le notti insonni di Marco, la sua scelta maniacale degli ingredienti migliori, quella ricerca ossessiva che non scende mai a compromessi.

Questo premio conferma ciò che portiamo avanti da tre generazioni: l’autenticità non si improvvisa, si costruisce giorno dopo giorno, con dedizione e onestà.

Questo riconoscimento non appartiene solo a noi. Appartiene a tutti voi che, ogni giorno, scegliete di credere nell’artigianalità vera, nella trasparenza, nel sapore autentico della nostra terra.

Grazie alla Camera di Commercio di Foggia e al Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Foggia per aver riconosciuto il valore della tradizione garganica autentica.

Ma soprattutto, grazie a voi. Perché senza chi sa riconoscere la qualità vera, l’eccellenza non avrebbe senso di esistere.

Da Nella il Forno, dove ogni scaldatello continua a raccontare una storia di amore per il nostro mestiere.

Quella vera, dal 1970.