Sasso: “I consiglieri comunali Pd che invitano i loro assessori a dimettersi, il campo largo foggiano è il mondo al contrario”

Grande partecipazione alla presentazione del Comitato Costituente locale di Futuro Nazionale

Grande partecipazione ieri mattina a Foggia alla presentazione ufficiale del primo Comitato Costituente Locale di Futuro Nazionale, la nuova formazione politica creata dall’europarlamentare e generale Roberto Vannacci. L’on. Rossano Sasso, che di FN è uno dei fondatori ed esponente di punta in Puglia e nel sud Italia, ha ribadito alla numerosa platea la collocazione politica e identitaria: il campo dei conservatori, un centrodestra che non rinnega i valori nei quali da sempre la destra nazionale si rispecchia, che si attribuisce la missione di scongiurare il ritorno al governo nazionale delle sinistre e del Movimento 5 Stelle (“vorrebbe dire il fallimento della nazione”). Un esempio concreto citato è il “campo largo foggiano. L’ attuale amministrazione comunale ha fatto parlare di sé in tutta Italia dopo che abbiamo sgamato un affidamento diretto (poi ritirato) a una ditta nel quale era presente una sorella della vicesindaca del Movimento 5 Stelle, una vergogna per quelli che gridavano onestà, onestà. Oggi litigano tra loro, con consiglieri comunali del principale partito della maggioranza che invitano pubblicamente i loro assessori a dimettersi: è davvero il mondo al contrario, e a noi spetta il compito di metterlo a posto” il suo intervento. “Siamo qui oggi a suonare un po’ la sveglia a questa città anestetizzata dal campo largo” ha continuato Sasso. “Dopo due anni, la sindaca è sfiduciata dalla sua stessa maggioranza: lei ha una dimensione olistica, ha dichiarato, e noi allora olisticamente le chiediamo di andarsene a casa, e alla sua maggioranza chiediamo rispetto per una città che merita di più di un tira e molla per qualche poltrona in più. Foggia merita di meglio, e Futuro Nazionale è pronta anche da subito a candidare un proprio uomo, anche da soli” il suo annuncio. Altre bordate sono arrivate per il degrado in cui versa il Quartiere Ferrovia e le politiche per l’immigrazione.

Il referente del Comitato Costituente Locale n. 53 Massimo Russo, già leader del Team Vannacci “Federico II di Svevia”, ha parlato di una data storica. Dalla mezzanotte del 1° marzo è partito il tesseramento on line per Futuro Nazionale, che sarà abbinato anche a quello tradizionale cartaceo e che verrà lanciato con una campagna diretta in piazza attraverso un gazebo informativo, i prossimi 7 e 8 marzo. “Abbiamo contatti con molti comuni della provincia dove si stanno per aprire altri Comitati Costituenti e abbiamo raggiunto un buon numero di tessere, avremo presto una sede locale dove poter incontrare la cittadinanza” le prossime tappe di un percorso in salita, ma con una direzione di marcia ben chiara.

Foggia, 2 marzo 2026