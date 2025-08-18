Sarcina contro Salvini a Trinitapoli, Cera: “Manca di rispetto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SARCINA CONTRO SALVINI, CERA: “HA MANCATO DI RISPETTO A CITTADINI LA’ PER DIVERTIRSI INSULTANDO LEADER DELLA LEGA DAL PALCO”

FOGGIA,19 agosto 2025

Non hanno tardato ad arrivare le reazioni della politica dopo che il cantante de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha rivolto epiteti poco edificanti, in dialetto pugliese al leader della Lega Matteo Salvini, durante il concerto della sua band tenutosi a Trinitapoli il 16 agosto scorso.

“Sarcina ha insultato Salvini e il governo – commenta il consigliere regionale Napoleone Cera – ma in realtà ha mancato di rispetto a tutti i cittadini di Trinitapoli. Chi viene ospitato in una città, con un concerto organizzato e pagato per regalare una serata di festa, non può permettersi di sputare veleno politico”.

“La gente non vuole sermoni ma rispetto – aggiunge Cera -. Noi stiamo con la nostra gente, non con i predicatori rock da palcoscenico”.