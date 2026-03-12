Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: chi è il nuovo fidanzato Alessio Rubeca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: la tronista ha deciso di lasciare il programma con Alessio Rubeca. Ecco chi è e che lavoro fa il nuovo fidanzato.

Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca a Uomini e Donne

Nella registrazione di oggi, giovedì 12 marzo, Uomini e Donne ha vissuto uno dei momenti più attesi della stagione: la tronista Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta finale.

Dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere, la giovane di Civitavecchia ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessio Rubeca, preferendolo all’altro corteggiatore arrivato fino alla fine del percorso, Matteo Stratoti.

Secondo le anticipazioni diffuse sui social ufficiali del dating show condotto da Maria De Filippi, Sara ha scelto di uscire dallo studio mano nella mano con Alessio, sorprendendo parte del pubblico che seguiva il suo trono.

Il percorso di Sara Gaudenzi nel programma

Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne è stato caratterizzato da momenti intensi, emozioni e confronti accesi con i suoi corteggiatori.

Fin dall’inizio della conoscenza con Alessio Rubeca è emersa una forte complicità. Nonostante il romano non fosse inizialmente il suo prototipo ideale dal punto di vista estetico, tra i due è nato rapidamente un feeling evidente.

Durante le esterne, infatti, la tronista e il corteggiatore si sono avvicinati sempre di più, arrivando anche a scambiarsi un bacio davanti alle telecamere. Un momento che aveva scatenato la gelosia di Matteo Stratoti, l’altro protagonista del trono di Sara.

Il “no” a Matteo Stratoti

Alla fine del percorso, Sara Gaudenzi ha quindi deciso di non proseguire la conoscenza con Matteo Stratoti.

Nelle ultime settimane il corteggiatore aveva vissuto momenti difficili nel programma, arrivando anche a commuoversi dopo uno scontro con la tronista. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla sua reazione alla scelta finale.

La puntata con la decisione di Sara andrà in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Screenshot

Chi è Alessio Rubeca

Alessio Rubeca è il ragazzo scelto da Sara Gaudenzi al termine del suo percorso a Uomini e Donne.

Originario di Roma, nella vita lavora come imprenditore ed è a capo di un’agenzia immobiliare. Non sono ancora noti molti dettagli sulla sua vita privata: anche la sua età, al momento, non è stata resa pubblica.

Sui social è piuttosto attivo. Sul suo profilo Instagram condivide spesso momenti della sua quotidianità, tra lavoro, amici e tempo libero. Tuttavia, non ci sono riferimenti pubblici a relazioni passate.