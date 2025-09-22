[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sapori d’Autunno a Roseto Valfortore: due giorni dedicati al Tartufo Uncinatum

Il 4 e 5 ottobre 2025 Roseto Valfortore ospiterà “Sapori d’Autunno – Festa del Tartufo Nero Uncinato”, una rassegna interamente dedicata al tartufo nero Tuber Uncinatum, eccellenza gastronomica del territorio. Due giornate ricche di incontri, degustazioni, escursioni e spettacoli, per celebrare uno dei prodotti più pregiati dei Monti Dauni.

La manifestazione prenderà il via Sabato 4 Ottobre alle 17:30 con l’inaugurazione della Mostra Fotografica presso la Chiesa di San Rocco, un viaggio visivo attraverso paesaggi incontaminati e il rito antico della raccolta del tartufo.

Alle 18:00, sempre nella Chiesa di San Rocco, si terranno i Dialoghi sul Tartufo, moderati dal giornalista Saverio Serlenga, con la partecipazione di:

• Lucilla Parisi , Sindaca di Roseto Valfortore;

• Peppe Rossi, esperto ricercatore di tartufi;

• Michele Frisoli, dottore forestale e consigliere regionale ARPT;

• Luigi Trotta, dirigente regionale settore agroalimentare (o in sua assenza, un suo delegato).

La giornata si concluderà alle 20:30 con la Cena Narrante “Profumo di Bosco” alla Locanda di Tulljèe e Mmallejè, nel centro storico. Un menù esclusivo a base di tartufo accompagnerà racconti e tradizioni a cura di Michele d’Errico. La partecipazione è su prenotazione chiamando il numero 333 8521378 al costo di € 35 a persona.

Domenica 5 Ottobre la seconda giornata inizierà alle 10:00 con l’Escursione Micologica nella Tartufaia di Roseto sul Monte Stillo. Una passeggiata naturalistica alla scoperta della flora locale e della magia della ricerca del tartufo, con partenza da Piazza Bartolomeo III di Capua e trasferimento alla tartufaia con mezzi propri.

Alle 12:00 spazio alla musica con il Concerto di Luigi Mitola – One Man Band al Villaggio Primavera: un’unica voce e più strumenti per una performance originale e coinvolgente.

Infine, alle 13:00, sempre al Villaggio Primavera, si terrà la Degustazione Contadina al Tartufo, un assaggio autentico di tradizione, con il tartufo protagonista e accompagnato da un calice di vino. Anche in questo caso, la partecipazione è su prenotazione chiamando il numero 320 3679331 oppure 324 9962572 al costo di € 15 a persona.

Durante la due giorni sarà inoltre possibile partecipare a visite guidate nel borgo di Roseto, per scoprire le bellezze architettoniche e culturali di uno dei centri più suggestivi dei Monti Dauni.

Con questa rassegna, Roseto Valfortore rinnova il suo legame con il tartufo nero uncinato, risorsa naturale ed enogastronomica che arricchisce la tradizione e l’identità del territorio.

di Antonio Pastore