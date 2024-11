Sant’Agata di Puglia, al via i lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale San Carlo. Il Sindaco Pietro Bove: “Sarà un gioiello”

Sarà un gioiello il nuovo campo sportivo di Sant’Agata di Puglia. Di recente, infatti, il Sindaco Pietro Bove e l’amministrazione comunale hanno annunciato gli imminenti lavori di ammodernamento e ristrutturazione che interesseranno a breve lo storico impianto San Carlo, situato ai piedi del borgo dei Monti Dauni. L’inizio è in programma tra fine novembre e inizio dicembre.

A occuparsene sarà il consorzio Edil.Art, ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto, e che ha indicato come consorziata esecutrice la ditta Co.Ge.Ta di Bisceglie.

La direzione dei lavori, invece, sarà affidata allo studio tecnico Politekna. “Con viva soddisfazione, annunciamo che i lavori di realizzazione del nuovo campo sportivo comunale San Carlo di Sant’Agata di Puglia sono finalmente realtà”, commenta il Sindaco Pietro Bove.

“Si tratta di un vero e proprio sogno di tante generazioni di santagatesi, appassionate di calcio e di sport, che la nostra amministrazione comunale si onora di realizzare. Ci siamo sempre impegnati a dotare il Comune di Sant’Agata di Puglia di impianti di un certo livello, che potessero assicurare alla popolazione numerose e varie discipline sportive, agonistiche e amatoriali, ed è un impegno che stiamo mantenendo nel tempo”, afferma.

“Dopo la palestra comunale, infatti, che in un anno di attività ha ottenuto un enorme successo, ora tocca al campo sportivo comunale, per il quale è stato previsto il totale ammodernamento”, conferma.

“Dedichiamo questa importante opera a tutti i giovani santagatesi, affinché possano praticare il calcio e lo sport in un impianto moderno e attrezzato. Il campo da gioco sarà interamente in erba sintetica”, spiega il primo cittadino. “Rifaremo completamente gli spogliatoi, che verranno ampliati rispetto a quelli attuali. Poi, doteremo la struttura di un nuovo e moderno impianto di illuminazione con torri a faro. I lavori, inoltre, interesseranno anche gli spalti e le varie strutture complementari, a cominciare dalle recinzioni”, dice. “Non vediamo l’ora di inaugurare la nuova struttura, e di regalare ai cittadini santagatesi un impianto degno della storia sportiva e non solo del nostro paese”, conclude il Sindaco Bove.

“Ormai ci siamo. Noi, intanto, continuiamo a lavorare senza sosta per la crescita della nostra Sant’Agata di Puglia”.