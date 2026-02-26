Sanremo: è di Vieste una delle ballerine di Elettra Lamborghini
C’è anche un pezzo di Vieste sul prestigioso palco del festival di Sanremo. E’ la piacevolissima sorpresa della bella e simpatica Alessia Lapomarda, ballerina del corpo di ballo che impreziosisce la performance di Elettra Lamborghini, in gara con il brano “Voilà”.
L’abbiamo vista, emozionata ma sicura nei movimenti, nei passi, nell’espressione, durante l’esibizione, spesso in prima fila, a dimostrazione del suo amore per il ballo che ha coltivato fin dalla tenera età nelle sale parrocchiali. Una bella soddisfazione per i suoi genitori, in particolare per il papà, Michele Lapomarda, presidente del Consiglio comunale di Vieste.
Alessia eseguirà, durante il festival, quattro balletti, tre con Elettra Lamborghini, ed uno con il corpo di ballo al completo della kermesse sanremese.
Brava, Alessia! Vivi il tuo sogno, che è un po’ anche il nostro, di tutti noi viestani. Auguri!
(Nella foto, Alessia Lapomarda, a destra, accosciata)