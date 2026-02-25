Sanremo 2026: scaletta e ospiti della seconda serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa sera il palco del Festival di Sanremo vedrà al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini anche i co-conduttori Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Tra gli ospiti speciali, le atlete olimpiche Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida. Dopo il consueto appuntamento con il PrimaFestival, alle 20:40 prenderà il via la seconda serata della kermesse musicale, che proporrà le esibizioni di 15 dei 30 cantanti in gara.

Carlo Conti ha annunciato i nomi dei 15 artisti durante la conferenza stampa odierna, seguendo l’ordine alfabetico:

1. Bambole di Pezza – Resta con me

2. Chiello – Ti penso sempre

3. Dargen D’Amico – Ai ai

4. Ditonellapiaga – Che fastidio!

5. Elettra Lamborghini – Voilà

6. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

7. Ermal Meta – Stella stellina

8. Fedez & Marco Masini – Male necessario

9. Fulminacci – Stupida sfortuna

10. J-Ax – Italia starter pack

11. LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

12. Levante – Sei tu

13. Nayt – Prima che

14. Patty Pravo – Opera

15. Tommaso Paradiso – I romantici

Le 15 canzoni in gara saranno valutate attraverso: Televoto (50%) e Giuria delle radio (50%). Il risultato determinerà una classifica di serata, di cui verranno comunicate soltanto le prime cinque posizioni, senza indicazione precisa dell’ordine.

Nuove Proposte

Per i giovani artisti in gara, il sistema di voto sarà tripartito: Televoto 34%, Sala stampa, TV e web 33% e Giuria delle radio 33%.

Ospiti e momenti extra-gara

Non mancheranno momenti di spettacolo e collegamenti speciali. Confermati i contatti con la Nave Costa Toscana, dove prosegue il racconto musicale con Max Pezzali. Sul Suzuki Stage di Piazza Colombo, mercoledì 25 febbraio, è atteso Bresh, con la conduzione di Daniele Battaglia.