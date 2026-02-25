Sanremo 2026: scaletta e ospiti della terza serata
Giovedì 26 febbraio, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, si esibiranno i rimanenti 15 artisti della categoria Big, ciascuno con la propria canzone. Il pubblico, tramite Televoto, e la Giuria delle Radio, voteranno le performance. Al termine della serata verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e il pubblico riceverà comunicazione delle prime 5 posizioni, senza indicazione dell’ordine esatto.
Gli artisti in gara si esibiranno in questo ordine:
1. Arisa
2. Eddie Brock
3. Francesco Renga
4. Leo Gassmann
5. Luchè
6. Malika Ayane
7. Mara Sattei
8. Maria Antonietta e Colombre
9. Michele Bravi
10. Raf
11. Sayf
12. Sal Da Vinci
13. Samurai Jay
14. Serena Brancale
15. Tredici Pietro
Per la categoria Nuove Proposte, i due finalisti si sfideranno sul palco accompagnati da Gianluca Gazzoli. La votazione avverrà tramite Televoto, Giuria Sala Stampa TV e Web e Giuria delle Radio; il più votato verrà proclamato vincitore della categoria.
I co-conduttori della serata saranno la supermodella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, mentre tra i super ospiti saliranno sul palco Eros Ramazzotti e la star internazionale Alicia Keys.
Infine, i The Kolors si esibiranno in live a Piazza Colombo per un evento speciale aperto al pubblico.