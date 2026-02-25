Sanremo 2026: scaletta e ospiti della terza serata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giovedì 26 febbraio, durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, si esibiranno i rimanenti 15 artisti della categoria Big, ciascuno con la propria canzone. Il pubblico, tramite Televoto, e la Giuria delle Radio, voteranno le performance. Al termine della serata verrà stilata una classifica di serata delle 15 canzoni e il pubblico riceverà comunicazione delle prime 5 posizioni, senza indicazione dell’ordine esatto.

Gli artisti in gara si esibiranno in questo ordine:

1. Arisa

2. Eddie Brock

3. Francesco Renga

4. Leo Gassmann

5. Luchè

6. Malika Ayane

7. Mara Sattei

8. Maria Antonietta e Colombre

9. Michele Bravi

10. Raf

11. Sayf

12. Sal Da Vinci

13. Samurai Jay

14. Serena Brancale

15. Tredici Pietro

Per la categoria Nuove Proposte, i due finalisti si sfideranno sul palco accompagnati da Gianluca Gazzoli. La votazione avverrà tramite Televoto, Giuria Sala Stampa TV e Web e Giuria delle Radio; il più votato verrà proclamato vincitore della categoria.

I co-conduttori della serata saranno la supermodella russa Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, mentre tra i super ospiti saliranno sul palco Eros Ramazzotti e la star internazionale Alicia Keys.

Infine, i The Kolors si esibiranno in live a Piazza Colombo per un evento speciale aperto al pubblico.