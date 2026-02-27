Sanremo 2026, saltata l’ospitata di Vincenzo Schettini: la rinuncia dopo le polemiche del caso Gazzoli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Festival di Sanremo 2026 ha subito un colpo inatteso: Vincenzo Schettini, noto professore de “La fisica che ci piace”, avrebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston venerdì sera, ma nelle ultime ore ha deciso di fare un passo indietro. La scelta è strettamente collegata alle polemiche nate dopo la sua partecipazione al podcast di Gianluca Gazzoli.

L’intervista aveva generato scalpore per alcune dichiarazioni che hanno acceso il dibattito pubblico. Schettini aveva parlato della possibilità di offrire contenuti educativi online a pagamento, affermando: “La scuola si godrà moltissimo anche fuori dalle aule. Molti docenti come me inizieranno a lavorare part-time per proporre i loro materiali online, anche a pagamento. Perché un prodotto dovrebbe essere venduto al supermercato e la cultura no?”.

Queste parole hanno diviso l’opinione pubblica, ma le critiche più forti sono arrivate dai presunti metodi adottati dal professore nelle sue lezioni. Schettini stesso aveva scherzato sul fatto che gli studenti fossero “obbligati” a seguire le sue lezioni in diretta per aumentare le visualizzazioni, con interrogazioni il giorno successivo.

Subito dopo, ex studenti hanno riportato esperienze contrastanti, accusando il docente di valutazioni discutibili e di concedere voti più alti in cambio di visualizzazioni e like alle lezioni online.

Il professore ha replicato con una nota, sottolineando che le sue parole erano ironiche: “Se avessi realmente costretto qualcuno, ci sarebbero state lamentele ufficiali. A scuola non ho mai ricevuto segnalazioni negative, solo elogi. Probabilmente il termine ‘costringevo’ è stato frainteso, il tono era scherzoso”.

Nonostante le spiegazioni, Schettini ha scelto di rinunciare all’ospitata, evitando di trasformare la sua presenza al Festival in un’ulteriore fonte di polemiche. Non era chiaro quale sarebbe stato il contenuto del suo intervento: tra le ipotesi più accreditate c’era un messaggio diretto ai giovani dal palco. Alla fine, la decisione di fermarsi sembra essere stata dettata da ragioni di opportunità e prudenza.