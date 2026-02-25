Sanremo 2026, annunciata la top 5 della prima serata: Arisa e Fedez-Masini tra i protagonisti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si è conclusa senza intoppi e nel pieno rispetto dei tempi annunciati. Alla conduzione, Carlo Conti ha mantenuto la promessa: nonostante si siano esibiti tutti e 30 gli artisti in gara, intorno all’1:30 ha comunicato i cinque cantanti più votati, elencati in ordine casuale, prima di passare la linea al DopoFestival.

A conquistare la top 5 provvisoria sono stati Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e il duo formato da Fedez e Marco Masini. Come stabilito dal regolamento, non sono state rese note le posizioni precise in classifica.

Nel corso della serata inaugurale ha votato esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, mentre radio e televoto entreranno in gioco a partire dalle prossime puntate. Un risultato che pesa, perché rappresenta il primo segnale concreto sul gradimento dei brani in gara.

Sui social, intanto, non sono mancate le critiche: diversi utenti hanno definito lo spettacolo troppo lineare e privo di momenti memorabili. Al di là di qualche piccola sbavatura, però, la serata è scivolata via senza imprevisti, puntando soprattutto sulle esibizioni e su brevi sketch, senza riferimenti all’attualità o alla politica.