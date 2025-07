Sanitaservice, Cera: “Dubbi su selezione dei coordinatori territoriali”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SANITASERVICE, DUBBI SU SELEZIONE DEI COORDINATORI TERRITORIALI. CERA CHIEDE AUDIZIONE: “SI FACCIA LUCE IN COMMISSIONE REGIONALE SANITÀ”

BARI, 2 luglio 2025

“Approfondire la sussistenza di possibili gravi criticità emerse nella gestione della selezione interna per incarichi di coordinatore territoriale da parte della società in house della Asl Foggia, Sanitaservice come dettagliatamente segnalato dalla Uil Fpl di Foggia”, questo il presupposto sul quale poggia la richiesta di convocazione d’urgenza di una specifica audizione in sede di III Commissione consiliare sanità da parte del consigliere regionale Napoleone Cera per ascoltare i rappresentanti del sindacato, firmatari della segnalazione; l’amministratore unico di Sanitaservice, Angelo Tomaro; il direttore generale della Asl Foggia, Antonio Nigri, in qualità di rappresentante del socio unico della società.

“Tale richiesta – argomenta Cera – si fonda sull’ipotesi che si possa essere in presenza di presunte violazioni del Regolamento aziendale, dello Statuto societario e delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001, nonché su rilievi sostanziali relativi alla mancanza di criteri oggettivi, alla trasparenza della procedura e alla corretta valorizzazione del merito. Alla luce della delicatezza della vicenda, che coinvolge direttamente principi di equità, legalità e rispetto delle regole nella gestione del personale di una società partecipata pubblica, si ritiene doveroso un approfondimento da parte della Commissione competente”.

L’obiettivo del consigliere è fare piena luce sulla legittimità della procedura, accertare eventuali responsabilità e garantire il ripristino delle corrette prassi nella selezione del personale, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

“Le pubbliche amministrazioni, soprattutto quando operano nell’ambito sanitario, devono essere presidiate da un principio non negoziabile: la trasparenza. Ogni procedura di selezione, ancor più se riguarda ruoli di coordinamento, deve essere cristallina, tracciabile e imparziale. Non è accettabile che si alimentino zone d’ombra o dubbi sulla legittimità delle scelte, specie in un contesto in cui la fiducia dei cittadini è un patrimonio da tutelare con rigore. Ho richiesto l’audizione proprio per fare luce e sgomberare il campo dal sospetto che dinamiche clientelari si infilino dove dovrebbero contare solo competenza e merito”, il commento del consigliere.