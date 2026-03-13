Sanità Service, Regione Puglia: “Sospenda assunzione personale per contenimento della spesa”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sanità Service: disposizioni urgenti per il contenimento della spesa e monitoraggio

Nelle more della prossima adozione delle misure regionali finalizzate al rafforzamento dei meccanismi di governo, contenimento e controllo della spesa del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative e la coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale, la struttura della Presidenza della Regione ha richiamato le strutture competenti del Dipartimento promozione della salute, che a loro volta dovranno dare disposizioni alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario regionale di sospendere, con effetto immediato, tutte le procedure delle Sanità Service aziendali relative a:

* assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale;

* conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione o supporto professionale;

* ricorso a personale tramite somministrazione di lavoro;

* attivazione di appalti di servizi o qualsiasi altra forma di esternalizzazione che comportino l’impiego di personale.

Inoltre si richiamano le medesime strutture competenti del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale a chiarire e disporre che la sospensione riguarda anche le procedure già avviate ma non ancora perfezionate, qualora non siano intervenuti atti giuridicamente vincolanti.

Eventuali esigenze urgenti e indifferibili, su espressa richiesta delle Aziende interessate, devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Dipartimento che dovrà verificarne la coerenza con gli indirizzi di programmazione regionale e con i vincoli di finanza pubblica.

Nello specifico la richiesta di autorizzazione deve contenere la descrizione dell’esigenza organizzativa, la quantificazione della spesa prevista, la durata dell’intervento e l’indicazione delle eventuali alternative organizzative valutate.

La violazione dell’obbligo di sospensione costituisce grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dagli incarichi rivestiti.