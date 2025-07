[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sanità, La Salandra (FdI), 64 mln di euro per il Policlinico segnale concreto: il rilancio di Foggia riparte dal Governo Meloni



“Ringrazio il Sottosegretario Marcello Gemmato per il grande impegno profuso nel portare a casa un risultato atteso da anni per i cittadini della Puglia: un investimento di oltre 420 milioni di euro per la riqualificazione del Policlinico Riuniti di Foggia e la realizzazione del nuovo ospedale di Andria“, dichiara l’on. Giandonato La Salandra di Fratelli d’Italia, che prosegue

: “Ci sono 64 milioni di euro per la riqualificazione del Policlinico Riuniti di Foggia, grazie all’Accordo di Programma Integrativo tra Ministero della Salute, MEF e Regione Puglia, appena approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. L’edilizia sanitaria del nosocomio foggiano ne trarrà enorme giovamento e questa è l’ennesima dimostrazione di un Governo serio e concreto e vicino ai cittadini, soprattutto nel rilancio di una sanità pugliese bistrattata e saccheggiata da due decenni“.

“Ancora una volta – continua il parlamentare foggiano La Salandra –il Governo Meloni dimostra con i fatti la sua attenzione verso il Mezzogiorno e in particolare verso un territorio, come il nostro, che per troppo tempo ha pagato ritardi e inadeguatezze nel settore sanitario“.

“Mi auguro – conclude – che la Regione Puglia, che negli anni non ha certo brillato per efficienza nella gestione della sanità pubblica, sia finalmente in grado di spendere bene e in fretta le risorse stanziate. I cittadini foggiani meritano ospedali moderni e personale sanitario valorizzato: ora non ci sono più alibi.

Il rilancio di Foggia riparte dal Governo Meloni“.