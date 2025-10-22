San Severo, brutto incidente sulla SS16: tre veicoli coinvolti e un ferito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Brutto incidente avvenuto nella prima mattinata di Mercoledì 22 Ottobre sulla Strada Statale 16, tra San Severo e Foggia.

Verso le 8, infatti, si è verificato un violento impatto tra due autovetture con a bordo cittadini extracomunitari; nello scontro è rimasto coinvolto un terzo veicolo, il cui conducente è ferito.

Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per ulteriori accertamenti; al momento, non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni, ma non dovrebbero essere gravi.

Sul posto è in seguito intervenuta la Polizia Stradale di San Severo per gestire la viabilità delle auto nel traffico, il quale avrebbe causato rallentamenti per circa un’ora.