San Nicandro Garganico piange Francesca D’Amaro: si è spenta dopo otto anni di lotta contro il tumore

San Nicandro Garganico perde una piccola guerriera: Francesca D’Amaro, di soli 9 anni, è venuta a mancare nella notte di martedì 10 febbraio presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dopo una lunga battaglia di otto anni contro un tumore al rene sinistro. Le esequie si terranno mercoledì 11 febbraio nella Chiesa del Carmine di San Nicandro Garganico.

A dare la notizia è stato il sindaco Matteo Vocale, che insieme all’Amministrazione Comunale e a nome di tutta la comunità ha espresso profondo cordoglio per la perdita della piccola. Il primo cittadino ha ricordato come, già nel 2018, la comunità si fosse stretta attorno alla famiglia D’Amaro in un momento estremamente difficile, organizzando una raccolta fondi che coinvolse l’intero paese e lasciò un segno indelebile nei cuori di tutti.

Grazie all’iniziativa, furono raccolti oltre 25mila euro, fondi che aiutarono la famiglia a coprire parte delle spese di viaggio e soggiorno necessarie per le cure di Francesca, simbolo di una solidarietà autentica e partecipata.

San Nicandro Garganico oggi piange una vita spezzata troppo presto, ricordando la forza e il coraggio di una bambina che ha lottato fino alla fine.