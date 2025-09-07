[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Michele Arcangelo a Manfredonia, il programma della Parrocchia

Quest’anno la Novena di San Michele si inserisce nel quadro delle Celebrazioni del 70mo anniversario della posa della prima pietra della nostra chiesa parrocchiale, culminanti – il 13 settembre – con la S. Messa e la benedizione di nuove opere parrocchiali da parte del nostro Arcivescovo Padre Franco Moscone. Grati a Dio per quanto Egli ha compiuto attraverso i Pastori e il popolo di Dio in questi 70 anni in questa porzione di Chiesa e di territorio, nel solco del tema propostoci per questo anno speciale (“Fedeltà nella creatività”), quest’anno aggiungeremo al già ricco programma della nostra Solennità titolare un ulteriore momento significativo di preghiera e di fede: la processione con la statua di san michele arcangelo benedetta da papa francesco IL 29 GENNAIO U.S., ALLA PRESENZA DI UNA NUTRITA RAPPRESENTANZA DELLA NOSTRA COMUNITà PARROCCHIALE IN PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA. Possa anche questa manifestazione della Processione, antica nei gesti ma sempre nuova nei propositi spirituali, contribuire a rafforzare nei cuori, con l’ascolto della Parola di Dio e la devozione all’Arcangelo, una sempre maggiore tensione verso la conversione al Vangelo, la Riconciliazione e la Pace.

PROGRAMMA

Dal 20 al 27 settembre:

Ore 8.30 – Lodi mattutine con la Preghiera a San Michele Arcangelo

Dalle ore 18.00 – Confessioni

Ore 18.00 – Corona Angelica

Ore 18.30 – Celebrazione del Vespro

Ore 18.45 – Novena a San Michele Arcangelo

Sabato 20 settembre:

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da fr. Antonio COFANO ofm, Guardiano della Fraternità del Convento Santa Maria delle Grazie in Manfredonia

Domenica 21 settembre:

Ore 8.10 – Lodi mattutine

Ore 8.30, 10.00 – Celebrazioni eucaristiche

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Emanuele SPAGNOLO, Direttore dell’ISSR Metropolitano San Michele Arcangelo in Foggia

Lunedì 22 settembre:

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Salvatore MISCIO, Parroco della Parrocchia Sacra Famiglia in Manfredonia

Martedì 23 settembre:

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Sante LEONE, Parroco emerito

Mercoledì 24 settembre :

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Luca SANTORO, Parroco della Parrocchia Santa Maria della Luce in Mattinata

Giovedì 25 settembre:

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Fabrizio CIRELLI dR, Parroco della Parrocchia San Pio da Pietrelcina in Manfredonia

Ore 20.00 – Adorazione eucaristica

Venerdì 26 settembre:

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Andrea LAURIOLA, Parroco della Parrocchia Santa Maria del Carmine in Manfredonia

Sabato 27 settembre: Primi Vespri della Solennità della Dedicazione della chiesa

Ore 8.00 – Sparo dei mortaretti

Ore 19.00 – S. Messa presieduta da don Matteo D’ACIERNO, Collaboratore presso la Parrocchia San Giuseppe in Manfredonia

Domenica 28 settembre: Solennità della DEDICAZIONE DELLA CHIESA

Ore 8.00 – Sparo dei mortaretti

Ore 8.10 – Lodi mattutine

Ore 8.30, 10.00 – Celebrazioni eucaristiche

Ore 17.30 – Corona Angelica

Ore 18.00 – Celebrazione del Vespro

Ore 18.15 – Novena a San Michele Arcangelo

Ore 18.30 –S. Messa presieduta da don Nicola FERRARA, primo Vicario parrocchiale.

Ore 19.30 – Processione con la statua del Santo Patrono, seguendo l’itinerario: Chiesa San Michele Arcangelo, Via Gargano, Via G. Giordani, Via Cristoforo Colombo, Via Cimaglia, Via Pulsano, Via San Giovanni Bosco, Via A. Volta, Via Gargano, Via Giordani, Via Torre dell’Astrologo, Corso Roma, Via Stella, Via del Porto, Piazzale Ferri. Sul Piazzale ci sarà un momento di accoglienza, saluto, preghiera e benedizione guidato dal Parroco della Parrocchia S. Maria Stella Maris, don Alessandro GAMBUTO. Indi la statua di San Michele Arcangelo sosterà di fronte alla spiaggia e qui riceverà il saluto con i fuochi pirotecnici della ditta NUOVA PIROTECNICA di ROSSELLA DI BARI Manfredonia. Terminati i fuochi, la Processione riprenderà il cammino verso Viale Miramare, successivamente proseguirà per Via dell’Arcangelo, Via Tribuna, Piazza San Michele Arcangelo.

Lunedì 29 settembre : Solennità di SAN MICHELE ARCANGELO

Ore 8.00 – Sparo dei mortaretti

Ore 8.10 – Lodi mattutine

Ore 8.30 – S. Messa presieduta da don Vincent SASI df, Parroco della Parrocchia Santissimo Salvatore in Frazione Montagna

Ore 18.30 – S. Messa presieduta da S.E. Mons. Domenico Umberto D’AMBROSIO, Arcivescovo emerito di Lecce.

A seguire, momento di festa conviviale e musicale nel salone parrocchiale, aperto a tutti.

Il ricavato delle offerte della Novena e della festa, coperte le spese, sarà interamente devoluto per la riqualificazione dell’Oratorio parrocchiale in Via San Giovanni Bosco, a servizio dei ragazzi e delle famiglie del quartiere.

Vi aspettiamo con gioia!

La Comunità parrocchiale San Michele Arcangelo in Manfredonia