San Martino “S prov e s’appil”: sabato 22 novembre a Roseto Valfortore il gusto della tradizione torna protagonista

Roseto Valfortore si prepara a vivere una serata all’insegna dei sapori autentici e della convivialità. Sabato 22 novembre 2025, lungo Corso Roma, torna l’appuntamento con San Martino “S prov e s’appil”, un evento che celebra la tradizione locale attraverso degustazioni di piatti tipici, buon vino e musica dal vivo.

A partire dalle ore 19:30, i visitatori potranno immergersi in un percorso enogastronomico che unisce la cucina rosetana ai profumi del vino novello, come da usanza del periodo di San Martino. Il tutto sarà accompagnato dalla selezione musicale del DJ Mascolo, che animerà la serata con un sound coinvolgente.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per ritrovarsi nel cuore del borgo e riscoprire le tradizioni che lo caratterizzano.

Un evento perfetto per chi ama il buon cibo, il vino e l’atmosfera calorosa dei piccoli paesi dei Monti Dauni.

Appuntamento a sabato 22 novembre, Corso Roma: Roseto Valfortore vi aspetta!