[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, per le amministrative ecco il ‘Campo Largo’ nella città di Giuseppe Conte

AL VIA LA COALIZIONE PROGRESSISTA

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026

Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e le liste Con San Giovanni Rotondo e Partito della Città, nonché altre formazioni operanti sul territorio, annunciano la nascita di un progetto politico unitario in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L’accordo è stato sottoscritto dai rappresentanti delle forze politiche al termine di una serie di incontri e consultazioni che si sono tenuti sia all’interno di ciascuna compagine sia a livello di delegazione trattante, con il fine di rilanciare l’azione amministrativa animandola di spirito di condivisione e rinnovamento tale da favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La coalizione – precisano i firmatari del documento – non è solo un accordo elettorale, ma un patto di cittadinanza che nasce per restituire a San Giovanni Rotondo il ruolo di guida e di riferimento a livello provinciale e regionale.

Con la costituzione del “campo largo”, le forze politiche del centro-sinistra di San Giovanni Rotondo intendono riproporre la coalizione che ha determinato la vittoria alla Regione Puglia del governatore Antonio Decaro, indicandola come lo strumento per elaborare la proposta programmatica per il governo della Città.

In questo senso, l’attuale coalizione PD, M5S, Con SGR e PdC si propone come punto di partenza e nucleo di un progetto più ampio, a cui sono invitati a partecipare partiti, movimenti, associazioni, uomini e donne che si riconoscono nei valori democratici, progressisti e riformisti.

“San Giovanni Rotondo ha bisogno di cura, competenza e, soprattutto, di un’anima politica che guardi al futuro senza lasciare indietro nessuno”, ribadiscono i promotori della coalizione. “Oggi questa alternativa esiste. Le porte sono aperte a chiunque voglia portare idee e passione per scrivere insieme il programma che rilancerà la nostra Città”.

Nei prossimi giorni verranno annunciati i primi incontri pubblici e i tavoli tematici aperti alla cittadinanza per raccogliere istanze e proposte. Con questa finalità la macchina organizzativa del “campo largo” è già al lavoro per l’elaborazione del programma amministrativo da presentare alla Città unitamente alla ufficializzazione della candidata o candidato Sindaco.

Firmato:

PARTITO DEMOCRATICO: Matteo MASCIALE – Michele CRISETTI – Angela RIONTINO

MOVIMENTO 5 STELLE: Biagio Alessandro VISCIO – Michele LONGO – Nicola FORMICA

CON SAN GIOVANNI ROTONDO: Claudio RUSSO – Maria Pia PATRIZIO – Gino FINI

PARTITO DELLA CITTA’: Salvatore MANGIACOTTI – Michele CENTRA – Rossella FINI