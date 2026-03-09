San Giovanni Rotondo, la Lega fuori dalla coalizione di centrodestra. Cera: “Rifugio dei fallimenti politici”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ELEZIONI COMUNALI, CERA: “SAN GIOVANNI ROTONDO NON PUÒ ESSERE IL RIFUGIO DEI FALLIMENTI POLITICI”

SAN GIOVANNI ROTONDO, 8 marzo 2026

La nascita della coalizione “Progetto Futuro” a sostegno della candidatura a Sindaco di Floriana Natale pone una questione politica seria che il centrodestra non può fingere di non vedere.

“Il problema è semplice – evidenzia Napoleone Cera, vicecommissario regionale della Lega Puglia -. Dentro questa coalizione siedono forze politiche che fino a ieri hanno governato la città insieme al Movimento 5 Stelle, contribuendo a una stagione amministrativa talmente fallimentare da portare San Giovanni Rotondo al commissariamento”.

E oggi quelle stesse forze pretendono di presentarsi come il “nuovo”.

“Ma i cittadini non hanno la memoria corta – sottolinea Cera -. Non si può cambiare insegna politica dalla sera alla mattina e pensare che tutto venga dimenticato. Non si può parlare di futuro quando si rappresenta la continuità con il fallimento amministrativo degli ultimi anni”.

C’è poi un altro dato politico che non può passare sotto silenzio.

“In una coalizione che si definisce di centrodestra mancano proprio alcune delle forze politiche che oggi guidano il Paese, come Lega e UDC – puntualizza il vicecommissario -. E questo apre un interrogativo serio: che tipo di centrodestra sarebbe questo? Un centrodestra senza identità? Un centrodestra che imbarca chiunque pur di costruire un cartello elettorale?”

Il centrodestra non è questo. Il centrodestra è chiarezza, coerenza e rispetto degli elettori.

“Per questo rivolgiamo un appello forte alle forze politiche interessate: non permettiamo che il nome del centrodestra venga utilizzato per operazioni politiche ambigue. San Giovanni Rotondo ha già pagato abbastanza errori e improvvisazioni. I cittadini meritano un progetto credibile, coerente e realmente alternativo a chi ha contribuito al disastro amministrativo degli ultimi anni. Perché il futuro di una città non si costruisce riciclando il passato”, l’invito di Cera.