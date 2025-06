[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo, il sindaco ritira le dimissioni

Questa mattina Il Dr. Filippo Barbano ha ritirato ufficialmente le proprie dimissioni da Sindaco di San Giovanni Rotondo, dimissioni che erano state assunte in data 27 maggio u.s. dopo aver constatato un rallentamento dell’attività amministrativa, provocato da motivazioni certamente non di carattere politico, che di fatto impedivano la prosecuzione, in maniera coerente e compiuta, dell’esperienza avviata all’indomani del risultato elettorale che lo ha posto alla guida dell’amministrazione comunale.

La decisione è il frutto di attente riflessioni personali che, basate sulla trasparenza dei propri comportamenti e sui valori che da sempre lo guidano, hanno portato il Dr. Barbano, nell’esclusivo interesse della comunità cittadina, una volta verificata la volontà di alcuni gruppi consiliari, dotati di elevato senso di responsabilità e di spirito di appartenenza, a proseguire l’attività amministrativa condividendo insieme un percorso programmatico con l’obiettivo di garantire il benessere di tutti i cittadini.

Il Sindaco, sin da ora, si fa garante di questa nuova alleanza, della sua tenuta e dell’indirizzo amministrativo, assumendosi la piena responsabilità di fronte alla Città per questa decisione.